شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح داخل صفوف إنتر ميلان بعد شفاء أشلي يونج من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «فوتبول إيطاليا»،، أن الإنجليزي أشلي يونج، مدافع إنتر ميلان، قد تعافى تمامًا من إصابته بفيروس كورونا.

وكان يونج قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم 11 أكتوبر الجاري، لكنه تعافى الآن من المرض، وبات جاهزًا للمشاركة مع إنتر.

وذكر التقرير، أنه على الرغم من شفائه، لا يزال أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، يفضل عدم الاعتماد عليه أمام جنوى، اليوم السبت.

وأشار الموقع، إلى أن قرار كونتي جاء لعدم جاهزية مدافعه، مفضلًا الاحتفاظ به للمشاركة.