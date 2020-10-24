شكرا لقرائتكم الشيشيني يتسبب في تأجيل البت بعروض لاعبي أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، البت العروضالمقدمة لعدد من اللاعبين قبل إنهاء التعاقد مع سامى الشيشينى المدير الفنى لأبناء الجنوب، والذى يصل اليوم السبت إلى أسوان من أجل توقيع عقود تولى المسئولية الفنية لزهرة الجنوب خلفاً لأحمد كشرى.

وكان عدد من لاعبى أسوان قد تلقوا عروضاً على مدار الأيام الماضية، أبرزهم فادى فريد هداف الفريق، والذى تنافس على ضمه إنبى والاتحاد السكندرى، وكريم الطيب ناشئ فريق 99 الذى تم تصعيده لتدعيم الهجوم، والذى تلقى عرضاً من الجونة ودخل أيضاً على رادار النادى الأهلى.

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وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021، وأكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

ومن المقرر أن يقود أحمد مصطفى بيبو فريق أسوان في آخر مبارياته بالدورى أمام الإتحاد السكندرى، على أن يتولى الشيشينى المسئولية بشكل كامل عقب تلك المباراة.

وبعد تلقيه عدة عروض قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات مساء الثلاثاء الماضى توجيه الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى على أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديرين الفنيين الذين عملوا بالنادى.