جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020/2019..بنشرقي الأقرب لإنزال عريبي، والشحات بحاجة لمعجزة!

يُواجه نجوم أندية المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، الأهلي والزمالك والرجاء والوداد، اختبارًا صعبًا للاقتراب من صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة، في ظل احتكار المهاجم الجزائري، كريم عريبي، للصدارة منذ بداية المراحل التأهيلية حتى توديع فريق النجم الساحلي للدور ربع النهائي على يد الوداد.

ويتربع كريم عريبي على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 أهداف، ويُعد الدولي المغربي أشرف بنشرقي الأقرب لمشاركته في صدارة الترتيب بفضل الهدف القاتل الذي سجله للزمالك في مرمى الرجاء البيضاوي الأسبوع الماضي في مباراة ذهاب نصف النهائي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث رفع به رصيده لـ 7 أهداف، بينما يحتاج جناح الأهلي، حسين الشحات، لمعجزة حقيقية للعودة إلى مضمار المنافسة على لقب الهدف، ففي جعبته 5 أهداف فقط.

وكان باستطاعة حسين الشحات العودة لمنافسة أشرف بنشرقي ولو على وصافة الهدافين إذا ما فشلا في اللحاق بكريم عريبي، غير أنه تَفنن في إهدار الفرص السهلة في إياب ربع النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ومن ثم أمام الوداد في ذهاب نصف النهائي هذا الشهر، الأمر الذي عَرضه لوابل من الانتقادات اللاذعة من جانب جمهور الأهلي، ومن المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، الذي كشف عن غضبه بعد الاكتفاء بهدفين في شباك الوداد بالدار البيضاء، حين قال إنه سعيد بالفوز لكنه غير راض عن النتيجة.

ويحتسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الأهداف التي سُجلت خلال الأدوار المؤهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي يجعل كريم عريبي المنتقل حديثًا من النجم الساحلي إلى نيم الفرنسي خلال الأسبوع الأخير من الميركاتو الصيفي 2020، الهداف الأول للمسابقة هذا الموسم، لكنه ليس كذلك إذا كان الكاف يطبق لائحة اليويفا المتعلقة بحذف الأهداف المُسجلة في المراحل التأهيلية، فلم يسجل سوى 4 أهداف فقط من بعد بدء مرحلة دور المجموعات.

وإذا ما حذفنا الأهداف المُسجلة في الأدوار التأهيلية لدوري أبطال أفريقيا، سيكون الكونجولي جاكسون موليكا، المنتقل من مازيمبي خلال الميركاتو الصيفي إلى نادي ستاندرلييج البلجيكي، هو الفائز بلقب الهداف برصيد 7 أهداف، ومن بعده أشرف بنشرقي برصيد 5 أهداف، أما الشحات فلن يكون له أي وجود، نظرًا لتسجيله هدف يتيم خلال دور المجموعات و4 أهداف في المراحل التأهيلية.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019