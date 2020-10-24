الناصيري يخاطب جماهير الوداد بعد الخسارة من الأهلي وتوديع دوري أبطال أفريقيا

وجه رئيس نادي الوداد البيضاوي “سعيد الناصيري” رسالة إلى جماهير ناديه، بعد الخروج من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة من الأهلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة (5-1).

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد، رسالة سعيد الناصيري إلى جماهير النادي المغربي.

وقال الناصيري: “أعرف أن حجم ألم الجمهور كبير جدا بعد الإقصاء في منافسات كأس إفريقيا للأندية، وأعرف أن حجم انتظارات الجمهور الودادي كبيرة دائما، فالوداد خلق لينافس على الألقاب محليا وقاريا، وأن يعتلي منصات التتويج، وأعرف أنه ليس مقبولا أن يخرج الوداد خاوي الوفاض دون لقب هذا الموسم”.

وأضاف: “لذلك، لابد أن أوجه اعتذارا صريحا لجماهير وداد الأمة، لأننا لم نكن هذا الموسم في مستوى انتظاراته الكبيرة”.

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وتابع: “في هذا الصدد، لابد من الاعتراف بارتكاب أخطاء في تدبير شؤون الفريق، لم يكن ممكنا تصحيحها في نهاية الموسم، لأننا كنا إزاء موسم استثنائي بكل المقاييس”.

وواصل: “لذلك، هناك الكثير من الإجراءات الفعلية التي سنباشرها بداية من الاسبوع المقبل تستهدف هيكلة شاملة لنادي الوداد تقنيا وإداريا وتنظيميا وإعلاميا”.

وواصل الناصيري: “أعاهدكم على العمل خدمة للوداد وشعاره وجمهوره، قد أصيب وقد أخطىء، وإذا لم أوفق فلن أتردد للحظة في مغادرة كرسي رئاسة هذا النادي العظيم والعودة إلى المدرجات وتشجيع الفريق”.

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