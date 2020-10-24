حالات كورونا اليوم | حارس كريستال بالاس ينضم لقائمة المُصابين

قال روي هودسون، مدرب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن حارس مرمى الفريق جاك بوتلاند أصيب بفيروس كورونا.

ويغيب بوتلاند 27/ عامًا/، الذي تعاقد معه كريستال بالاس في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الأخيرة من ستوك سيتي، عن مباراة فريقه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

وقال هودسون للصحفيين :”لم نراه منذ تعاقدنا معه”.

وأضاف:”إنه محتجز بغرفته في أحد فنادق لندن، ويعيش حياة مملة للغاية يمكنني تخيلها”.

وأكد :” أتمنى أن ينهي فترة العزل وأن يشفى من الفيروس وبعد ذلك يمكنني أن أقول لكم ما الذي سوف يضيفه للفريق. الأنباء الطيبة أنه يشعر أنه بحالة جيدة، ولكنه حزين لأن كل ما يشاهده أربعة جدران ولا يوجد شيء آخر في هذه اللحظة”.

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وقال هودسون إن المهاجم جوردان أيو، مازال يتعافى بعد إصابته بفيروس كورنا ولن يتمكن من اللعب.

وقال هودسون:” بالطبع، تحدثنا مرتين عبر الهاتف لأنه قيد العزل الذاتي.”

وأضاف :”بالتأكيد في المرة الأخيرة التي تحدثت معه فيها، أعتقد كان ذلك مساء أمس، كان يشعر أنه لا يعاني من أية أعراض ولكنه كان حزينًا لأن نتيجة الفحص جاءت إيجابية بالإضافة للمخاطرة بالغياب عن مباراتين”.

ويحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي وذلك قبل مواجهة فولهام، الذي يقبع في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة حصدها من خمس مباريات.

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