مدافع الأهلي | الوداد من أقوى أندية شمال أفريقيا.. وخاطرت لتسجيل الهدف الثالث

أبدى مدافع النادي الأهلي “ياسر إبراهيم“، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأحمر على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا بأن اللاعبين قدموا مباراة رائعة، والجميع لم يبخل بأي نقطة عرق في المباراتين.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على الوداد بنتيجة (3-1) ليصعد بمجموع المباراتين (5-1) بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: “سعيد لتحقيق الفوز، وأهدى المكسب للجمهور والإدارة، والحمد لله على التوفيق، كان لدينا إصرار وعزيمة من أجل الصعود، وكان لدينا رغبة في تحقيق الفوز أيضا داخل القاهرة، والجميع كان يلعب بروح عالية ولم يبخل أي لاعب بنقطة عرق”.

وأضاف ياسر: “الوداد فريق محترم، ومن أفضل فرق شمال أفريقيا، وكان يجب علينا احترامهم، لعبنا المباراة وكأننا خاسرين في لقاء الذهاب، الجميع كان لديه رغبة في الفوز والصعود للمباراة النهائية”.

وعن تسجيل الهدف الثالث، أكد المدافع صاحب الـ27 عامًا انه خاطر بترك الدفاع من أجل التسجيل، قائلاً: “نلعب الكرات الثابتة بشكل جيد، والحمد لله على التوفيق في تسجيل الهدف، نتدرب دائمًا على هذا الهدف، وسعيد بالتسجيل في شباك الوداد، رغم أن نسبة الخطورة دائما في تقدم المدافع في الركنيات تكون 50% حيث من الوارد أن يقوم المنافس بهجمة مرتدة”.