شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار "اليو ديانج" نسر لمباراة الأهلى والوداد المغربى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارات جماهير النادى الأهلى اللاعب المالى اليو ديانج نسرا لمباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغر بى والذى حقق الفوز بنتيجة 3/1 والتأهيل إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر له يوم السادس من نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى.

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.