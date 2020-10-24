شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك للجمهور: دعموا فريقكم وبلاش حرب تكسير العظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بتحقيق مبدأ العداله وتكافؤ الفرص بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا .

وأضاف في تصريحات لطارق يحيى عبر برنامج زملكاوي قائلا :«أخطرنا الكاف بأنه ليس من المنطقي أن يحصل فريق وصل للنهائي على راحة ١٣ يوما قبل المباراة في حين يحصل الطرف الأخر على ٤ أيام فقط قبل المباراة النهائية».

وطالب رئيس نادي الزمالك من جماهير الزمالك مساندة الفريق في الفترة الحالية من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال اتمني عدم انسياق الجماهير وراء المتربصين الذين يقودون حرب تكسير عظام للفريق قبل نهائي افريقيا