مرتضي منصور: الأهلي تلقي هدفاً من الوداد بمجرد مشاركة كهربا

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التهنئية للنادي الأهلي عقب التأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بخماسية مقابل هدف في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والاياب. نتيجة مباراتي الذهاب والاياب. وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة "الزمالك" : أبارك للاهلي الفوز المستحق أمام الوداد، واقول أن الوداد خسر المباراة في الذهاب بعد الخسارة علي ملعبه بهدفين". أن الوداد خسر المباراة في الذهاب بعد الخسارة علي ملعبه بهدفين". وأضاف: " الأهلي في المغرب لم يتلقي أية أهداف، واليوم بمجرد نزول كهربا كبديل تلقي هدفاً من الوداد، وهو ماحذرت منه من قبل، هذا هو كهربا".

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