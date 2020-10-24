مدرب الأهلي: سنلعب مباراة طلائع الجيش في الدوري بالبدلاء

كشف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن أسباب استبعاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق وعدمحصوله على أي فرص للمشاركة.
وأكد سامي قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "صالح جمعة سيحصل على فرصة في الفترة المقبلة فموسيماني يرغب في منح كافة البدلاء فرصة في الفترة المقبلة".
وأوضح: "المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في نهاية الدوري ستشهد مشاركة عدد من البدلاء من أجل تجهيزهم".
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