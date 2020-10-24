شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا: لو الزمالك واجه منتخب المغرب هيكسبه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الصربي نيبوشا، المدير الفني الحالي لنادي الأهلي القطري، ومدرب الزمالك سابقًا، عن توقعه لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر.
وأكد نيبوشا في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك مستواه كبير ولو لعب منتخب المغرب هيكسبه فهو قادر على الفوز على أي فريق بالمغرب».
وتابع: «أتوقع أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك وهو سيكون لقاء قوي للغاية».
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