شكرا لقرائتكم موسيمانى: أتمنى أن يحالفنا الحظ فى النهائى ونحسم اللقب لصالحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أن فريقه أستحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد تخطى عقبة الوداد المغربي، وهنأ موسيمانى لاعبى فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباَ واياباً بنتيجة 5/1 فى الدور نصف النهائى، وقال موسيمانى: "أتمنى أن يحالفنا الحظ فى المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا"

وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا..سجل ثلاثية الأهلى، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب. لها يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال، لاسيما وأن الأبيض حقق الفوز فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وبحصد المارد الأحمر بطاقة التأهل أصبحت مباراة النهائى تقام فى القاهرة، وفقًا لما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإن تكون مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى القاهرة حال تأهل فريق مصرى.

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وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلى للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز فى لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الأهلى كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف فى مباراتى الذهاب والعودة.