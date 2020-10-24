شكرا لقرائتكم محمد الشناوي يكشف سبب خروجه من مباراة الأهلي ضد الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي زملائه والجهاز الفني على الفوز في لقاء الإياب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وكشف محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "سبب تبديلي أمام الوداد في مباراة الفريقين اليوم.

وقال محمد الشناوي: "خرجت سليمًا وهذا التبديل تم بالاتفاق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للنادي الأهلي".

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وصعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.