شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يطالب الأهلي دعوة إكرامي وحسام عاشور لاحتفالية درع الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دعوة الثلاثي أحمد فتحي الذي انتهى مشواره رسمياً مع الفريق الكروي الأول عقب مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي الأبطال بالإضافة الى حسام عاشور وشريف إكرامي ثنائي القلعة الحمراء الذي انتهت علاقتهم بالقلعة الحمراء الموسم الجاري.

وقال أحمد شوبير خلال مقدمة برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس: "كنت أتمنى خروج إكرامي وحسام عاشور من الأهلي بشكل أفضل لكن الظروف حالت دون ذلك لكنهما وبلا شك ضحيا من أجل الكيان كثيراً ومن حقهما حضور الاحتفالية لذلك أتمنى من إدارة النادي توجيه الدعوة لهم لحضور احتفالية تسلم الدوري المصري الممتاز في مباراة طلائع الجيش المقبلة".

أضاف أحمد شوبير: "على عكس الثلاثي لا أرى أن رمضان صبحي من حقه حضور احتفالية الدوري المصري الممتاز لأنه لم يضحي مثل الثلاثي الآخر وان كان له الحق في تحديد مصيره بالرحيل عن الأهلي خاصة وأنه مازال صغيراً وكان أمامه الكثبر مع المارد الأحمر".

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.

سجل ثلاثية الأهلي، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.