شكرا لقرائتكم العجيزي: موسيماني أعاد شخصية البطل للأهلي.. وماتش واحد هيغطى كل المشاكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ هاني العجيزي نجم الأهلي السابق الفريق الأحمر بعد فوزه على الوداد المغربي وتأهله إلى نهائي دوري أبطال افريقيا، بعد الفوز في مباراتي نصف النهائي بنتيجة 5 / 1.
قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "أباك للأهلي وصوله إلى نهائي افريقيا بعد موسم شاق وطويل وكان مليء بالمشاكل والاصابات ورحيل لاعبين وهذه البطولة لو تحققت سيكون لها طعم خاص لأن اللاعبين تعبوا كثيرا".
واصل: "أي بطولة تتحقق هذا العام سيكون لها طعم مختلف غير أي بطولة والأهم هو عودة الروح التي افتقدناها بعد توقف كورونا".
أردف: "موسيماني يتعامل نفسيا مع الأهلي بشكل جيد وأعاد شخصية البطل للأهلي وهو ده الأهلي اللي بينافس على أي بطولة يدخلها وبنسبة 99% لازم يحققها".
استطرد: "مفيش غير احمد فتحي ووليد سليمان من الجيل الحالي الذين توجوا بلقب افريقيا ولو تحققت ستكون غالية جدا على الأهلي"، موضحا: "موسيماني لو خد بطولة افريقيا مع الأهلي هتفرق معاه كليا واللاعبين قدامهم فرصة ذهبية لتحقيق البطولة ومتأكد ان الأهلي جدير بتحقيق البطولة".
أضاف: "ماتش واحد هيغطي على المشاكل كلها اللي حصلت بغض النظر مستوى الوداد والأداء خادع لأن الوضع مختلف لو بنلعب قدام الزمالك او الرجاء واتوقع النهائي يكون للأهلي".
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