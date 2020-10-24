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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل الموافق 26 من أكتوبر الحالي في الساعة الثامنة مساءً .

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري ويحل الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي يتواجد في المركز الثالث.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الاثنين المقبل الموافق 26 من أكتوبر الحالي في الساعة الثامنة مساءً.

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موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري ويحتاج الزمالك للفوز على الإسماعيلي للحفاظ على المركز الثاني، نظرًا لخصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم، بسبب عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول للدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري



موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري ومن المقرر أن يلعب بيراميدز ضد المقاولون العرب في الجولة الأخيرة يوم 31 من أكتوبر الجاري ويتواجد فريق بيراميدز في المغرب خلال الفترة الحالية، استعدادًا لملاقاة نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.