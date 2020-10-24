شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23/ 10/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة الموافق 23/ 10/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، انتهى زمن المعجزات يا وداد.. الأهلي يغازل الأميرة الافريقية بخماسية تاريخية، الزمالك يطلب تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى 8 نوفمبر المقبل، ومؤمن زكريا يواصل التأهيل فى الجيم تحت شعار العزيمة والإصرار.

الأهلى يتسلم درع الدورى 31 أكتوبر أمام الطلائع قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تسليم الأهلى درع الدورى يوم 31 أكتوبر الجارى وهو موعد مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدورى العام، حيث سيتم تسليم الفريق الأحمر درع الدورى داخل الملعب وتحديدا عقب المباراة المرتقبة.

طاهر محمد ينضم لتدريبات الأهلى بعد مواجهة المقاولون وبيراميدز

ينضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنتقل في الموسم الجديد للأهلي لناديه الجديد، بعد نهاية مواجهة ذئاب الجبل وبيراميدز في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري العام المقرر اقامتها نهاية شهر أكتوبر الجاري، وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه بالإضافة لإمكانية إعارة 3 لاعبين لذئاب الجبل بعد نهاية الموسم.

الاتحاد السكندرى يعلن عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري علي اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام إلي النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال:"هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".

باتشيكو يُحفز شيكابالا للعودة للمشاركة فى المباريات

حفّز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالى عقب تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، قبل تعافيه تماما من تلك الإصابة وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث وعد المدرب البرتغالى الأباتشى بالحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، ولكن بصورة تدريجية تجنبًا لعودة الإصابة له، حيث يرفض باتشيكو فى استغلال شيكابالا كونه أحد الأوراق الرابحة داخل صفوف الفريق والتى يحتاجها فى المرحلة المتبقية من الموسم الجارى.

الزمالك يطلب تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى 8 نوفمبر المقبل

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أرسلت إدارة نادى الزمالك، خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تطلب فيه تأجيل لقاء نهائى دورى أبطال إفريقيا من 6 نوفمبر المقبل إلى 8 نوفمبر القادم، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. مران الزمالك.. تدريب كرة طائرة بمشاركة باتشيكو.. وتأهيل حازم إمام خصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، فقرة تدريبات "كرة طائرة" بالقدم وذلك علي هامش المران الذى أقيم على ملعب النادي وقام بتقسيم اللاعبين علي أربع مجموعات، كل مجموعة تضم فريقين كما قام الجهاز الفني للزمالك قبل انطلاق هذه الفترة وأثناء قيام اللاعبين بعمليات الأحمال، بعمل مباراة فيما بينهم شارك فيها باتشيكو وأحد اعضاء الجهاز الاداري ، ضد مدحت عبدالهادي وكوستا مدربي الفريق . يواصل مؤمن زكريا، لاعب الأهلى السابق، التأهيل فى صالة الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مدرب أحمال المارد الأحمر السابق، حيث تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لمؤمن زكريا أثناء القيام بتمرين العجلة، وظهرت على ملامحه العزيمة والإصرار والرغبة فى الشفاء من الإصابة العصبية التى تعرض لها وأدت لابتعاده عن الملاعب.

بيراميدز يغادر الدار البيضاء لخوض نهائي الكونفدرالية بالرباط.. فيديو وصور غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مدينة الدار البيضاء في طريقها إلى مدينة الرباط عاصمة المغرب، استعدادا لخوض نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمكث البعثة في مدينة الرباط حتى موعد مباراة النهائي المحدد لها يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان بملعب مولاي عبد الله..وبمجرد أن تصل البعثة لمدينة الرباط سيخضع جميع أفرادها بمقر فندق الإقامة، لمسحة أخيرة للكشف المبكر عن فيروس كورونا طبقا لتعليمات وبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، اصطحاب 26 لاعبا لرحلة السعودية فى شهر نوفمبر المقبل حيث يخوض الفراعنة مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 من نفس الشهر، وتقرر مواجهة الفراعنة لمنتخب البرازيل يوم 16 بينما لم يتحدد إسم المنتخب الذى سيواجهه الفراعنة يوم 13 ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021 .