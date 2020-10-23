شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يخسر لقب دورى أبطال أفريقيا أمام صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 23 أكتوبر 2016 فاز الزمالك على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون سجله اللاعب النيجيرى ستانلى أوهاويتشي بالدقيقة 62 باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب نهائى دورى الأبطال الأفريقي، ولكن هذا الفوز لم يشفع له للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2002.

وكان الفريق الأبيض قد منى بهزيمة ثقيلة بنتيجة 3-صفر أمام صن داونز صاحب الأرض فى ذهاب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم الليبيرى أنطونى لافور بهدف لصن داونز فى الدقيقة 31 وأضاف تيبوجو لينجرمان الهدف الثانى بعد تسع دقائق، بعدما أرسل كرة عرضية عالية أخطأ الحارس أحمد الشناوى تقديرها لتسقط فى المرمى، وسجل إسلام جمال مدافع الزمالك الهدف الثالث لأصحاب الأرض بالخطأ فى مرماه بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني.

وفى المقابل حقق فريق صن داونز اللقب الأول فى تاريخه بدورى أبطال أفريقيا، وهو ما يعد إنجازا كبيرا للفريق الذى كان يقوده وقتها الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تولى تدريب الاهلى مؤخرا.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

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فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.