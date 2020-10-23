شكرا لقرائتكم خبر عن كاف قبل مباراة الأهلى والوداد: خطوة أخيرة فى الطريق نحو النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه على تويتر، مباراة الأهلى والوداد المغربى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بأنها خطوة أخيرة فى الطريق نحو نهائى البطولة.





ومع دقات التاسعة مساء اليوم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو استاد القاهرة الدولى، حيث تنطلق مباراة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، التى تجمع فريقى الأهلى والوداد، بعدما نجح المارد الأحمر فى وضع قدم بالمباراة النهائية عقب فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين، حيث يسعى موسيمانى لتأكيد جدارته بالتأهل إلى النهائى على حساب الوداد.

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من ناحية أخرى، انتهى لاعبو الأهلى من تناول طعام الإفطار فى التاسعة صباحاً بفندق إقامة الفريق داخل معسكر الإعداد لمباراة الوداد المغربى، استعداداً لمباراة الإياب فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وعقب تناول الإفطار خلد بعض اللاعبين إلى غرفهم للراحة وبعضهم ظل خارجها للاستجمام دون أى ارتباط أو ضغوط حتى يكونوا فى تركيزهم للقاء، خاصة أن هناك برنامجا معروفا لديهم بيوم المباراة ويسير جميعهم حسب ما وضعه الجهاز الفنى.

وتحدث بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مع لاعبيه قبل لقاء الليلة كثيراً، عن أهمية التركيز فى الملعب مع انطلاق صافرة البداية وحتى النهاية واللعب بحماس وجدية وعدم الاستهانة بالفريق المغربى بدعوى "ضمان" التأهل بعد نتيجة لقاء الذهاب، وكشف المدير الفنى عن أن الكرة لا تعترف إلا بالاجتهاد، لذا لابد أن يجتهد الجميع ويبذل قصارى جهده، وشرح لهم دوافع الفريق المغربى فى الثأر، وهو ما يُحتّم على الجميع فى الأهلى التركيز جيداً حتى يتأكد صعود الفريق رسمياً لنهائى البطولة ويقطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.