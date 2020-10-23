إدارة برشلونة مُصممة على مقاضاة صحفي إسباني أهان “فاتي”

اتخذت إدارة برشلونة إجراءات قانونية ضد الصحفي “سلفادور سوستريس” وصحيفة اي بي سي، بسبب ما بدر منه من إهانات عنصرية ضد المهاجم الشاب “أنسو فاتي” أثناء تحدثه عن أحداث مباراة برشلونة وفيرينكفاروس، في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكتب كاتب العمود المثير للجدل والكاره للاعبين الأجانب في إسبانيا -حسب تعبير موندو ديبورتيفو-: “طريقة الركض لدى أنسو فاتي بها شيء يشبه الغزال، إنه رجل شاب أسود للغاية رأيته فجأة يركض بشكل دائم عندما صرخ أحدهم (ماء..ماء!) ثم يأتي الحرس”.

واعتبرت الصحافة الكتالونية هذه العبارات عنصرية، وكون الصحفي يشبه أنسو فاتي بالمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يهربون بسرعة كبيرة عندما يشاهدون الشرطة كما أنها تؤكد أن الحرس الوطني يركض فقط خلف المجرمين.

وكان الفرنسي أنطوان جريزمان أول من رد على هذه الفظائع وقام بشجبها، من خلال حسابه على تويتر، حيث كتب المهاجم الفرنسي عن زميل أنسو في برشلونة “أنسو فاتى استثنائي ويستحق الاحترام مثل أي إنسان. لا للعنصرية ولا للتعليم السيء”.

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وفعل الأمر ذاته مهاجم برشلونة السابق والمتعاون من موندو ديبورتيفو “جاري لينيكر“، الذي رد من خلال تغريدة له أيضا على الإهانات العنصرية من سوستريس وقال :” إنه أمر مقزز، كما لو كنا قد عدنا إلى الوراء 50 عامًا “.

وبعد الضجة التي أحدثتها إهاناته العنصرية، أجبر الصحفي على التراجع يوم أمس الخميس. وتلقت صحيفة “اي بي سي ” خطاب اعتذار من الصحفي سلفادور .

ونشرت الصحيفة توضيحًا، بقولها “نظرًا للاضطراب الناجم عن تعليق أدلى به سلفادور سوستريس فيما يتعلق بلاعب برشلونة أنسو فاتي في وقائع المباراة الأخيرة لفريق برشلونة بدوري أبطال أوروبا، يريد المؤلف إيصال ما يلي: “في وقائع عن مباراة برشلونة ضد فيرينكفاروس المجري بدوري الأبطال، وفي رغبتي في الثناء على جمال حركات أنسو فاتي، ووصفي له كلاعب صغير جدًا، تم أخذ بعض التعبيرات على أنها ازدراء عنصري.”

وأضاف البيان “ليس هنالك ما هو أبعد من نيتي، ولا عن رأيي، أشدت كثيراً باللاعب كما عبرت عن ذلك في جميع تقاريري منذ ظهوره لأول مرة. أنا آسف بشدة لسوء التفاهم وأعتذر لأي شخص قد يكون قد شعر بالإساءة”.