شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب: الأهلي «سي السيد» والزمالك فاز عليه بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى المعلق الرياضي أحمد الطيب أن الأهلي يعد بمثابة سي السيد أبطال أفريقيا والكرة المصرية لكن الزمالك نجح في الفوز عليه في آخر ثلاث مواجهات.

وقال الطيب على صفحته الرسمية على فيس بوك: «الأهلاوى لن يحزن لأن عنده 8 آلقاب أخرها كان من 7 سنوات المشكلة في حزن الزملكاوى اللى منتظر السادسة من 18 سنة صبر أيّوب» وقال: الأهلاوى عنده بطولات كتير ترضيه في حالة الخسارة والزملكاوى يحتاج البطولة. لأنه يستحقها.

وتابع: «الأبيض فاز على الأهلى ( سى السيد ) أبطال أفريقيا في آخر ثلاثة مواجهات بينهما في الدورى بالثلاثة وفي السوبر بالترجيح وفي كأس مصر بالثلاثة و( بالثلاثة ) الزمالك حالف لياخد أبطال افريقيا. المرة دي»