شكرا لقرائتكم خبر عن أسينسيو: فضلت ريال مدريد على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف الغريم التقليدي برشلونة، أثناء وجوده ضمن صفوف ريال مايوركا.

وقال أسينسيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كان بإمكاني اللعب لبرشلونة، لكن الاهتمام المذهل الذي أظهره ريال مدريد منذ البداية، هو ما جعلني أفكر.. وكان من المستحيل قول (لا) لريال مدريد».