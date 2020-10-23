شكرا لقرائتكم خبر عن أسينسيو: فضلت ريال مدريد على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف الغريم التقليدي برشلونة، أثناء وجوده ضمن صفوف ريال مايوركا.
وقال أسينسيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كان بإمكاني اللعب لبرشلونة، لكن الاهتمام المذهل الذي أظهره ريال مدريد منذ البداية، هو ما جعلني أفكر.. وكان من المستحيل قول (لا) لريال مدريد».
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