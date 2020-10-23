شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يستقر على ضم 6 لاعبين لدعم غزل المحلة فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة التعاقد مع 6 لاعبين جدد لدعم الفريق الموسم المقبل فى الدورى الممتاز حيث بدأ مسئولو الفريق فى اختيار بعض الأسماء لعرضها على الجهاز الفنى و الاختيار الأنسب لبدء التفاوض مع اللاعبين والأندية، وتسعى إدارة نادى غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة تساعد على بقاء الفريق في دورى الأضواء والشهرة وألا يقتصر الأمرعلى صعوده موسم فقط مثلما حدث في مراحل سابقة .

وتلقى النادى الإسماعيلى عرضا من نظيره غزل المحلة يطلب فيه استعارة مدحت فقوسة لاعب الدراويش لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضمن خطة تدعيم صفوفه بعد عودته لدورى الأضواء والشهرة، وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

ويتبقى للإسماعيلى مباراة في الدوري مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة لم يتحدد موعدها حتى الان..وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 45 هدف.