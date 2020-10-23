ميلان يستهل مشواره في يوروبا ليغ بفوز ثمين على سلتيك 

عاد ميلان الإيطالي بفوز ثمين من أرض مستضيفه سلتيك الإسكتلندي الخميس بتغلبه عليه 3-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).



افتتح البوسني رادي كرونيتش التسجيل للفريق اللومباردي من تسديدة رأسية (14) وأضاف الإسباني براهيم دياز الهدف الثاني من تسديدة قوية فشل الحارس اليوناني فاسيليس باركاس في التعاطي معها (42)، فيما قلص النروجي ذو الأصول المغربية محمد امين اليونوسي الفارق في الدقيقة 76، واختتم النروجي يانس بيتير هووغ ثلاثية ميلان في الوقت بدل عن ضائع (90+2).



وضمن المجموعة نفسها، حقق ليل متصدر ترتيب الدوري الفرنسي فوزاً كبيراً على مضيفه سبارتا براغ التشيكي 4-1 بينها ثلاثية للتركي يوسف يازيكي (45 و60 و75).