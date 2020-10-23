شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من باتشيكو على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء بشأن جاهزية الفريق لخوض مباراة الرجاء فى أى وقت، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، تأجيل مباراة الفريق أمام الرجاء المغربى، التى كان من المقرر أن تقام السبت المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لتُلعب فى الأول من نوفمبر بسب إصابة عدد من لاعبى الفريق المغربى بفيروس كورونا.

وأكد باتشيكو فى فيديو تم إذاعته عبر قناة الزمالك أن الجهاز الفنى واللاعبين يركزون تماما فى المباراة وغير منشغلين بموعدها أو تأجيلها، مشيرًا إلى أن الجهاز الفنى لا يزال يسير على الهدف الذى يسعى لتحقيقه وهو الفوز بدورى أبطال أفريقيا، وكذلك إنهاء الموسم فى المركز الثانى بالدوري، وأوضح أن الفترة الحالية تزيد عناصر الفريق ترابطا وإصرارا على تحقيق الأهداف المنشودة.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء بعد غد السبت، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها غدًا الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.