شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني ينشر تتويج الصفقة المرشحة للأهلى بجائزة أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، صورة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، للاحتفال بتتويج الاورجويانى جاستون سيرينو، صانع ألعاب صن داونز، بجائزة أفضل لاعب فى دورى جنوب إفريقيا هذا الموسم، وذلك بعدما ارتبط اسم سيرينو بالأهلى فى الفترة الماضية، كأحد الصفقات المرشحة للفريق فى الموسم المقبل.

توج بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الحالى لفريق الأهلى، والسابق لفريق صن داونز، بجائزة أفضل مدرب فى جنوب أفريقيا، عن الموسم المنتهى 2019 – 2020، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل فى جنوب أفريقيا والذى أقيم مساء اليوم، الخميس، حيث حصد مدرب المارد الأحمر الحالى الجائزة متفوقا على الثنائى: إرنست ميدندورب مدرب كايزر شيفز، وإريك تينكلر، المدير الفنى لفريق ماريتزبرج يونايتد.

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وحصد موسيمانى جائزة مدرب العام فى جنوب أفريقيا، بعدما قاد فريقه السابق صن داونز نحو التتويج بلقبى الدورى والكأس فى جنوب أفريقيا.

وتولى موسيمانى تدريب الأهلى خلفا للمدرب السويسرى رينيه فايلر، بعقد لمدة عامين، بعد قضاؤه 7 سنوات ناجحة مع فريق صن داونز، حيث توج مع العملاق الجنوب أفريقى، 15 لقبا مختلفا.

ويستعد الأهلى بقيادة موسيمانى، لخوض مباراة الوداد المغربى التى ستجمع بين الفريقين، فى التاسعة من مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام على ستاد القاهرة، وذلك بعدما نجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز على مستضيفه الفريق المغربى بهدفين دون رد، مساء السبت الماضى، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، حيث يسعى الأحمر بقيادة مدربه الجنوب إفريقى لتحقيق حلم جماهيره بالمنافسة على اللقب الإفريقى وحصد لقب دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه هذه النسخة، خاصة بعدما نجح الأحمر فى التتويج بلقب الدورى الممتاز هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.