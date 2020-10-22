مران بدني قوي لبيراميدز استعداداً لنهائي الكونفدرالية

خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانا قويا مساء اليوم، بملعب نادي الوداد المغربي، بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية مكثفة لرفع
ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير غدا، الجمعة، بمدينة الدار البيضاء بملعب الوداد على أن يسافر بعدها إلى مدينة الرباط العاصمة، للبقاء بها حتى موعد مواجهة النهائي.
وحرص المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة عل ى متابعة المران من الخارج لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز بالنهائي المحدد له يوم الأحد المقبل بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
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