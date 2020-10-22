اتحاد الكرة يحدد موعد لقاء الزمالك والإسماعيلي

اتفق مسؤولو اتحاد الكرة، على إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في ختام الدوري يوم ٢٦ أكتوبر الجاري.

وجاء اتفاق مسؤولي الجبلاية بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، بتأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال من يوم ٢٤ أكتوبر إلى ١ نوفمبر لوجود إصابات

في إياب نصف نهائي دوري الأبطال من يوم ٢٤ أكتوبر إلى ١ نوفمبر لوجود إصابات كورونا داخل صفوف الفريق المغربي.

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