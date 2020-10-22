نور الدين نيبت يستغل غضب الجمهور للإطاحة بـ”الناصيري” من رئاسة الوداد

يعيش نادي الوداد البيضاوي على صفيح ساخن من قبل الخسارة التي مُني بها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، وسط مطالبات جادة من قبل جمهور النادي بإستقالة الرئيس الحالي “سعيد الناصيري“.

وشنت الجماهير الودادية حملة واسعة عبر عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر انستاجرام”، تُطالب سعيد الناصيري بتقديم استقالته من رئاسة النادي فور العودة من القاهرة، حيث يرى الجمهور صعوبة قلب الطاولة على الأهلي والعودة ببطاقة العبور إلى النهائي.

ويدور الحديث في الوقت الحالي بين أنصار الوداد حول ضرورة منح منصب الرئيس لقائد منتخب المغرب في كأس العالم 1998 وأسطورة ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد مطلع التسعينيات “نور الدين نايبت“، حيث طالبوا بترشحه للانتخابات الرئاسية وضرورة دعمه للتواجد في الفترة المقبلة على كرسي الرئاسة.

ونقلت بعض المصادر الصحفية، أن نور الدين نايبت ينوي الترشح بالفعل لرئاسة الوداد، بعدما أصبح الناصيري غير مرغوب فيه من قبل الجمهور وبعض أعضاء النادي، بسبب ما يحدث للفريق الأول لكرة القدم، وخسارته للدوري المغربي الموسم الماضي أمام الرجاء، واقترابه من الخروج أيضًا من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

خطة نور الدين نيبت

حسب مصادر مغربية، فإن نور الدين النيبت بات مستعدًا للتخلي عن مهامه الحالية بالاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل خدمة فريقه السابق الوداد الذي كان سببًا في إبراز مواهبه والاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية رفقة ديبورتيفو لاكرونيا وتوتنهام، مبرزًا أنه بدأ يفكر من الآن بوضع استراتيجية وخطط لإخراج الفريق الأحمر من أزمته الحالية.

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وطالب عشاق الوداد بضرورة تواجد وجوه جديدة داخل أروقة “وداد الأمة“، حيث وجد اقتراح نور الدين النيبت، ترحاب شديد بين أنصار النادي، لكن في نفس الوقت يوجد بعض الاعتراضات على تواجده، معللين ذلك بالمستوى التعليمي المتواضع للاعب النيبت، وبعدم توفره على ميزة حسن التواصل.

وكان الناصيري قد علق على ترشيح نور الدين النيبت لرئاسة النادي، وقال “سأكون سعيدا بترشح النيبت لتحمل مسؤولية رئاسة الوداد، فهو له مسار كروي جد مشرف، فضلا عن أنه ابن الفريق”.

ورغم تصريح سعيد الناصري عن إمكانية ترشح النيبت لرئاسة الوداد، فأن البعض يشكك في مصداقية حديثه، مؤكدين أنه لن يتنازل عن كرسي الرئاسة.

نور الدين النيبت يعد من بين أبرز النجوم الذين حملوا قميص نادي الوداد ودافعوا عليه وتوجوا معه في وقت سابق بمجموعة من الألقاب المحلية والقارية، قبل أن يتجه نحو الاحتراف الأوروبي، وتحديدًا لنادي ديبورتيفو لاكورونا بالدوري الاسباني الذي صنع به اسمه، وشهد أوج تألقه داخل الملاعب المغربية.