شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور جوميز حكمًا لمباراة الأهلي والوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الأهلي المصري وضيفه الوداد المغربي، غدًا الجمعة، باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأبلغت لجنة الحكام بالكاف الناديين بشكل رسمي بتعيين جوميز، صاحب الـ37 عامًا، حكمًا للمباراة. الوضع في مصر

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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