الامارات | نجم مان سيتي يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مان سيتي يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد نادي مانشستر سيتي جهود لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو لنحو ستة أسابيع بسبب الإصابة في الساق. وخرج فرناندينيو (35 عاما) مصابا في نهاية المباراة التي فاز فيها سيتي على بورتو البرتغالي 3 /1 مساء أمس في دوري أبطال أوروبا ، بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 85.
وقال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي بعد المباراة "إنها أنباء سيئة". وأضاف "إنها مشكلة في ساقه، أعتقد أنه سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع ، إنها صدمة كبيرة بالنسبة لنا بالنظر إلى المباريات الكثيرة التي تنتظرنا".
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