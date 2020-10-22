الامارات | محمد صلاح يعود إلى منتخب مصر.. وتحديد موقف مصطفى محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعود إلى منتخب مصر.. وتحديد موقف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) قائمة اللاعبين المحترفين المتواجدين في معسكر المنتخب المصري المقبل، حيث يستعد المنتخب المصري لمواجهة توغو. وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

ويخوض المنتخب المصري مواجهتين أمام توغو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون. وإلى جانب صلاح، ضمت القائمة أيضا محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).

وأكد مدير المنتخب المصري محمد بركات في تصريحات لموقع اتحاد الكرة، أنه تمت مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي، على أن ينضموا إلى المعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل، وحتى 17 منه.

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وأشار بركات إلى أن الجهاز الفني استقر علي مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن أسمائهم.

وأكد مدير المنتخب أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الاولمبي تقع ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة البدري وفقا للتنسيق الكامل مع شوقي غريب، وأبرزهم مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

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