الامارات | 15 حالة إصابة بكورونا في فريق الرجاء المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حالة إصابة بكورونا في فريق الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم عن اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بـ كورونا بين لاعبيه، لتزداد معاناة "الأخضر" قبل مواجهة الزمالك المصري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأصدر نادي الرجاء بيانا رسمياً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه اكتشاف 6 إصابات جديدة بين لاعبيه بـ كورونا، يضافون إلى 8 حالات سابقة، وإداري، ليكون المجموع 15 حالة في الفريق.

ولم يفصح النادي المغربي عن هوية المصابين الجدد بالفيروس، واكتفى بالإشارة إلى أن الحالات الجديدة اكتشفت بعد إجراء قرابة 40 مسحة جديدة للفريق ككل. يذكر أن مباراة نصف النهائي أمام الزمالك تم تأجيلها رسميا إلى 31 الجاري، بعد أن كانت مقررة السبت المقبل.

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