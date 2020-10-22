إيجابية العينة الثانية".. تقارير: مشاركة رونالدو ضد برشلونة صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت تقارير أوروبية اليوم الخميس، إن العينة الثانية التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي جاءت "إيجابية" بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن في الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، إصابة رونالدو بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده الذي يشارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية ليغيب عن مواجهة السويد.

وعاد رونالدو إلى تورينو للخضوع للحجر الصحي في منزله بإيطاليا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" وفقًا للتقارير البرتغالية فإن العينة الثانية التي أجراها رونالدو جاءت "إيجابية".

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ووفقًا لتلك النتيجة، فإن رونالدو لن يُسمح له بالمشاركة رفقة يوفنتوس أمام برشلونة في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي (يويفا) على أن اللاعب لابد أن تثبت سلبية العينة الخاصة به قبل أسبوع على الأقل من المباراة.

ويتواجد يوفنتوس مع برشلونة في المجموعة السابعة رفقة كل من دينامو كييف وفرينكفاروزي.

جدير بالذكر أن مباراة برشلونة ويوفنتوس ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.