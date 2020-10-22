غموض حول مشاركة راموس في الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية، أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني مازال يعاني من الإصابة ولم يتضح موقفه حتى الَأن قبل لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة.
ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، يوم السبت المقبل، على ملعب كامب نو، فيإطار منافسات الأسبوع من مسابقة الدوري الإسباني.
وما زال يعاني راموس من الإصابة التي لحقت به في مباراة قادش، إذ لم يشارك في تدريبات الميرنجي اليوم بعدما غاب عن مواجهة
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس لم يشارك في تدريبات ريال مدريد الجماعية اليةم واكتفى بالجري حول الملعب، وموقفه أصبح صعبًا قبل مواجهة برشلونة بيومين.
ويستهدف راموس من خلال التدريبات المنفردة اليوم، العودة مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية غدًا، الجمعة، ليكون جاهزًا للمشاركة أساسيًا أمام برشلونة.
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