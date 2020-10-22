الامارات | إدارة ريال مدريد بدأت تفكر بالبحث عن بديل لزيدان

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ريال مدريد بدأت تفكر بالبحث عن بديل لزيدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية في عددها اليوم عن أن عددا من مسؤولي إدارة ريال مدريد بدأوا يتداولون فيما بينهم إمكانية البحث عن بديل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خاصة بعد البداية المخيبة في الموسم الجديد، سواء في النتائج أو الأداء. وقالت إن شكوك الإدارة في قدرة زيدان على إصلاح الوضع المتردي للفريق زادت أكثر ووصلت إلى حد فتح الباب أمام تغييره، بعد الخسارة الكارثية من اضعف فرق المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني، بـ3-2 على أرض مدريد.

وكان شاختار قد صعق الجميع في مدريد بالفوز 3-0 في الشوط الاول، ثم عاد الريال بهدفين، لكنه أنهى المباراة بهزيمة قاسية وتاريخية للفريق الضيف. وقالت الصحيفة المقربة من دوائر صنع القرار في النادي الملكي، أن ما يقدمه الفريق من مستويات هزيلة ونتائج مخيبة وتفكك في خطوط اللعب، وغياب للجودة المطلوبة من لاعبي الريال جعلهم يعيدون النظر في إمكانية الرهان على زيدان لإكمال الموسم، رغم أنه مايزال يحظى ببعض الثقة من الرئيس فلورنتينو بيريز، الوحيد المتمسك ببقائه حاليا.

وقد تشكل مباراة برشلونة في الكلاسيكو المنتظر السبت المقبل طوق نجاة لزيدان في حال الفوز أو التعادل على الأقل، لكنها قد تعمق أزمته في حال تلقى الخسارة التالية على التوالي في ظرف أسبوع فقط، حيث بدأها بهزيمة مذلة لم تحصل من قبل طوال تاريخه أمام الصاعد حديثا إلى "الليغا"، قاديش وعلى أرضه، ثم 3-2 من شاختار بدوري الأبطال. وما يزيد الوضع صعوبة استمرار غياب أسماء كبيرة، على رأسها القائد ورمانة الميزان في الدفاع، سيرجيو راموس، وكذلك النجم البلجيكي إدين هازارد.

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