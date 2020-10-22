شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامه للمنتخب الأوليمبي.. «البدري»: سأقاتل للحصول على فرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمود البدري، ظهير أيسر الإسماعيلى عن سعادته بثقة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى.

وانضم البدرى لصفوف منتخب شباب الفراعنة خلال معسكره المقبل والذى يتخلله عدة وديات بجانب زملائه الثلاثة بالفريق وهم عبدالرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد أيمن.

وأضاف: «سأبذل قصارى جهدى في التدريبات والمباريات من أجل أن أكون على قدر تلك الثقة الغالية من قبل الجهاز الفنى، الانضمام للمنتخب هو أعلى مراتب الشرف».

وواصل: «لدى أحلم سأقاتل من أجل تحقيقه وهو تمثيل منتخب بلادى في دورة الألعاب المقبلة التي تستضيفها طوكيو».

وأنهى حديثه قائلا: «بالتأكيد مع المنافسة تصب في صالح المنتخب لكنى سأقدم أفضل ما لدى لإثبات أحقيتى في الحصول على فرصة».

Advertisements