شكرا لقرائتكم خبر عن «آس»: «رونالدو» يغيب رسميًا عن مواجهة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «آس» الإسبانية غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المسحة الأخيرة لرونالدو جاءت إيجابية لفيروس كورونا، وهو ما يعني أن اللاعب لم ينجح يشفى قبل الحد الأقصى المسموح به من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للمشاركة في المباراة.
وبذلك تتأجل المواجهة المنتظرة بين رونالدو وليونيل ميسي إلى لقاء العودة في كامب نو، إذ لن يحضر البرتغالي اللقاء الذي سيقام على ملعب يوفنتوس آرينا.
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