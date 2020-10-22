شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. هل كانت حفلة عيد ميلاد وراء أزمة عمرو زكى وويجان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف عمرو زكى، مهاجم الزمالك والمنتخب السابق، أن سبب عدم سفره إلى إنجلترا والانضمام لتدريبات ويجان بعد مباراة المنتخب أمام زامبيا كان للإصابة فى مباراة المنتخب وليس بسبب حفلة عيد ميلاده فى نفس اليوم.

وقال مهاجم الزمالك السابق، "مباراة زامبيا كانت يوم عيد ميلادى، وقام 5 لاعبين فى المنتخب من ضمنهم ميدو بإعداد حفلة خاصة لى فى حضور وكيلى المصرى والأجنبى، وتوجهنا لأأحد الكافيهات ثم إلى أحد أماكن الحفلات العامة وسهرنا حتى الصباح، ولكن لم تكن الحفلة سبب عدم انضمامى لتدريبات ويجان وإنما كانت إصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة زامبيا.