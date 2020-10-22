شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم نادي مصر المقاصة الجديد الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت إدارة شركة استادات، برئاسة محمد كامل، صفقة شراء أسهم شركة مصر المقاصة ليصبح للشركة حق إدارة وامتلاك 70% من نادى مصر المقاصة، وأكد مصدر داخل المقاصة أنه سيتم تحويل اسم النادى من مصر المقاصة إلى city club بداية من الموسم المقبل.
وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسمياً الأحد المقبل، وسيكون محمد كامل هو رئيس النادي، ويتولي محمد شيحة مهمة نائب رئيس النادي.
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