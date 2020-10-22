شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من الزمالك على أنباء تأجيل مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على الأنباء المتداولة عن قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتأجيل لقاء الزمالك أمام الرجاء المغربي، المقرر إقامته السبت 24 أكتوبر، في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتداولت أنباء خلال الساعات الماضية عن نية «كاف» في تأجيل اللقاء بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الرجاء مما أدى إلى أن السلطات المغربية منعت الفريق من مغادرة البلاد.
وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حتى الآن لم يتواصل معنا أي مسؤول من الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي أو ودي بشأن تأجيل مباراة الرجاء والأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة لسنا طرف في تأكيد أو تغيير ميعاد ومستعدين لخوض المباراة في أي وقت ولكن طبقاً للوائح نتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة».
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