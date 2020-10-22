شكرا لقرائتكم خبر عن إستجواب برلمانى لوزير الصحة بسبب "الرجاء " والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة le360، المغربية عن إستجواب قدمه الحسين حريش، النائب البرلماني ، إلى وزير الصحة يستفسر من من خلاله عن سبب اختلاف تعاطيها مع الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت في صفوف لاعبي حسنية أكادير والرجاء الرياضي قبل مباراتهما في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية ودوري الأبطال تواليا .

وأوضح الحسين حريش، في تصريحات مع le360 سبور، أنه رجاوي الإنتماء، غير أن واجبه كبرلماني يفرض عليه مسائلة وزارة الصحة، عن سبب اهتمامها الشديد بالإصابات التي سجلت في الرجاء الرياضي ، وسارعت لوضع لاعبي الفريق الأخصر في الحجر الصحي، ومنعته من السفر لمصر، ما سيترتيب عليه تأجيل مباراته أمام الزمالك المصري، والمقرر إجراؤها السبت المقبل بملعب القاهرة الدولي .

وشدد النائب البرلماني نفسه، أنه يثمن قرارات وزارة الصحة التى حرصت على حماية فريق الرجاء، غير أن تعاطيها كان مختلفا مع فريق حسنية أكادير، بعد أن سجلت إصابة سبعة من لاعبيه بفيروس كورونا، قبل مباراته أمام نهضة بركان برسم نصف نهائي كأس الكاف .

وأضاف النائب البرلماني أن قرار فرض الحجر الصحي على لاعبي الرجاء الرياضي واستثناء حسنية أكادير، حرم الفريق السوسي من تكافؤ الفرص أمام نهضة بركان ، وتسبب في خروجها من المسابقة الإفريقية .

كشفت صحيفة le360، المغربية عن إستجواب قدمه الحسين حريش، النائب البرلماني ، إلى وزير الصحة يستفسر من من خلاله عن سبب اختلاف تعاطيها مع الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت في صفوف لاعبي حسنية أكادير والرجاء الرياضي قبل مباراتهما في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية ودوري الأبطال تواليا .

وأوضح الحسين حريش، في تصريحات مع le360 سبور، أنه رجاوي الإنتماء، غير أن واجبه كبرلماني يفرض عليه مسائلة وزارة الصحة، عن سبب اهتمامها الشديد بالإصابات التي سجلت في الرجاء الرياضي ، وسارعت لوضع لاعبي الفريق الأخصر في الحجر الصحي، ومنعته من السفر لمصر، ما سيترتيب عليه تأجيل مباراته أمام الزمالك المصري، والمقرر إجراؤها السبت المقبل بملعب القاهرة الدولي .

وشدد النائب البرلماني نفسه، أنه يثمن قرارات وزارة الصحة التى حرصت على حماية فريق الرجاء، غير أن تعاطيها كان مختلفا مع فريق حسنية أكادير، بعد أن سجلت إصابة سبعة من لاعبيه بفيروس كورونا، قبل مباراته أمام نهضة بركان برسم نصف نهائي كأس الكاف .

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وأضاف النائب البرلماني أن قرار فرض الحجر الصحي على لاعبي الرجاء الرياضي واستثناء حسنية أكادير، حرم الفريق السوسي من تكافؤ الفرص أمام نهضة بركان ، وتسبب في خروجها من المسابقة الإفريقية .