شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتراحع في تصنيف «فيفا» الشهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزاً واحداً في التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا، صباح اليوم الخميس. ولم يشارك المنتخب المصري في أي مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي. واحتل منتخبنا القومي المركز الـ52 عالميًا في التصنيف الشهري للفيفا برصيد (1420 نقطة)، وتراجع الفراعنة مركزاً واحداً عن تصنيف الشهر الماضي والذي احتل فيه المركز الـ51 عالمياً. وجاء منتخب مصر في المركز السابع على مستوي المنتخبات الإفريقية والذي يتصدره منتخب السنغال والذي يحتل المركز الـ21 عالمياً. وعلى المستوى العربي حل منتخب مصر رابعاً،حيث يتصدر تصنيف المنتخبات العربية منتخب تونس والذي يحتل المركز الـ26 عالمياً، يليه منتخب الجزائر الـ30 عالمياً، ثم المغرب والذي يتواجد بالمركز الـ39 عالمياً. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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