وزير الرياضة يدعم الأهلي والزمالك وبيراميدز في أفريقيا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما تحقق هو نتاج عمل وجهد كبير من الأندية الثلاثة التي تمثل مصر في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى دور الحكومة في عودة النشاط الرياضي في ظل جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي كبير على منتخب مصر الأول الذي يستعد لتصفيات الأمم الأفريقية المقبلة، والمنتخب الأوليمبي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

أكد صبحي دعمه الكبير واللامحدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على

تلك الكيانات من أي أزمات قد تواجهها، وأن الدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية

وأشار صبحى إلى أن الوزارة ستقف بجانب الأندية الثلاثة الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، التي تقترب بشدة من الوصول لنهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية الأفريقية، بعد تحقيقهم لنتائج إيجابية وفوز مستحق في الجولة الأولى من مباريات نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا

للأهلي والزمالك، وبيراميدز الذي يمثل مصر في الكونفيدرالية الأفريقية، ووجه صبحي الشكر لمجالس إدارات الأندية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية على الظهور بشكل يناسب تاريخ مصر الكروي في أفريقيا، موضحًا أن الأهلي والزمالك هما بالفعل قطبا كرة القدم في أفريقيا والوطن العربي.

يذكر أن الأهلى حسم مباراة الذهاب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بنتيجة 0/2، وفاز الزمالك فى الدور نفسه خارج ملعبه أيضًا بنتيجة 0/1، وحقق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا بصعوده لنهائى بطولة الكونفيدرالية، للمرة الأولى، فى تاريخه بعد الفوز على حوريا كوناكرى 0/2.