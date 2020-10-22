شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية لدوري الأبطال: بداية كارثية لريال مدريد.. و«لوكاكو» المنقذ المعتاد لإنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ ريال مدريد مشواره في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بشكل كارثي، وذلك عندما سقط في ملعبه ضد شاختار دونيستك بنتيجة 3-2 في أولى مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في المسابقة.

وخسر ريال مدريد على أرضه في مباراته الافتتاحية بمرحلة المجموعات من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، بعد الخسارة في بداية النسخة الماضية ضد باريس سان جيرمان في فرنسا.

ووجد ريال مدريد نفسه متأخرًا بنتيجة 3-0 مع صافرة نهاية الشوط الأول، في بداية ولا أسوأ للنادي الأكثر تتويجًا بلقب المسابقة الأوروبية الأكبر، الذي تلقى هذا العدد من الأهداف في الشوط الأول في مباراة على ملعبه لأول مرة منذ فبراير 2000 (ضد بايرن ميونخ).

ولم تفلح البداية القوية للفريق في الشوط الثاني- تسجيل هدفين في أول 15 دقيقة - في التأثير على النتيجة النهائية للمباراة التي دونت معها الخسارة الأولى على الإطلاق للنادي الإسباني في ملعبه ضد خصم أوكراني في المسابقات الأوروبية، والخسارة الثانية ضد الفرق الأوكرانية في المسابقات الأوروبية بعد الخسارة ضد دينامو كييف في عام 1999 (ثاني خسارة من بين 15 مباراة).

وحافظ شاختار دونيستك على سجله المتميز مع المدرب لويس كاسترو، فلم يعرف العملاق الأوكراني الخسارة خارج قواعده في دوري الأبطال تحت قيادة المدرب البرتغالي الذي قادهم في رابع مباراة خارج قواعدهم في دوري الأبطال، حققوا الفوز في 2 والتعادل في 2.

وسجل هدفي ريال مدريد كل من لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور، وأصبح الأول هو رابع لاعب يسجل مع الفريق في دوري الأبطال/ الكأس الأوروبية وهو بعمر 35 عامًا أو أكثر، في حين سجل الجناح البرازيلي الشاب هدفه بعد 15 ثانية فقط من دخوله كبديل، ليصبح أسرع هدف عن طريق بديل في دوري أبطال أوروبا منذ بداية تجميع بيانات وإحصائيات المسابقة في 2006 /2007.

واستمرت نتائج ريال مدريد الكارثية في دوري الأبطال مع غياب القائد والمدافع الإسباني سيرخيو راموس، حيث خسر ريال مدريد 6 من بين آخر 7 مباريات لم يلعبها المدافع الإسباني في المسابقة.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، أنقذ روميلو لوكاكو فريقه إنتر ميلان من الخسارة على ملعبه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في مباراة انتهت بنتيجة التعادل 2-2.

وافتتح روميلو لوكاكو التهديف بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني قبل أن يرد الضيف الألماني بهدفين، ثم يعود «لوكاكو» للتسجيل مجددًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 90، لينقذ رجال المدرب أنطونيو كونتي من خسارة محققه بمعقلهم.

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واشترك روميلو لوكاكو في تسجيل جميع أهداف إنتر ميلان الـ 6 الأخيرة في دوري الأبطال، مع تسجيله 4 أهداف وصناعته 2.

وسجل البلجيكي في جميع مباريات إنتر ميلان الـ 9 الأخيرة في البطولات الأوروبية (11 هدفًا) في سجل تاريخي لم يعرفه من قبل النادي مع أي لاعب آخر.