شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم ديبالا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إيطالي عن الصراع الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، حال رحيله عن صفوف في نهاية الموسم الجاري.
يأتي ذلك في ظل عدم رغبة أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، الاعتماد على ديبالا،بدليل أنه لم يدفع به أمام كروتوني، رغم غياب كريستيانو رونالدو.
وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن ديبالا تلقى عروضًا عديدة للرحيل عن يوفنتوس، بنهاية الموسم، أبرزها من برشلونة وريال مدريد، وكذلك مانشستر يونايتد وأندية إنجليزية عديدة.
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