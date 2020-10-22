أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، طاقم حكام مباراة اليوم بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر على النحو التالي: والمقاولون العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر على النحو التالي: محمد عادل، حكم ساحة سيد حسن وإبراهيم السوداني، مساعدان Advertisements هشام أشرف، حكمًا رابعًا طارق مجدي، حكم فيديو محمود أبو الرجال، مساعد حكم فيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل حكمًا لمباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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