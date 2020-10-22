اليوم .. إعلان قائمة المحترفين في معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهتي توجو

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحترفين في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل، واستقر الجهاز الفني للمنتخب

على ضم الخماسي المحترف وهم:محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني.



يستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو، المقرر لهما يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ في الكاميرون.

