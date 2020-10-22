شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تلجأ للوزير لإلغاء الهبوط في الممتاز والقسم الثاني بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ عدد من أندية الدوري الممتاز و أندية القسم الثاني وتحديدا من الهابطين إلى وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي من أجل التدخل لإلغاء الهبوط لهذا الموسم الكروي بعد توقف النشاط لأكثر من 5 أشهر ، إلى جانب تأكيد بعض الأندية للوزير حصولهم علي وعود من بعض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بوجود نية لإلغاء الهبوط وتحديدا في دوري القسم الثاني.

كما يضغط عدد من الأندية من القسم الثاني لإلغاء الهبوط هذا الموسم بناء على اتفاق مسبق بين عدد من الأندية و مسئولو اللجنة الخماسية ، وهو ما ستحمسه اللجنة خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز للدوري الجديد ، خاصة أن الدوري الممتاز سينطلق في نهاية شهر نوفمبر المقبل ، ونفس الأمر للقسم الثاني الذى سينطلق بعده بأيام قليلية.

أجرى مسئولو أندية القسم الثالث اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن الموقف النهائى من نظام الصعود لدورى القسم الثانى، بعد انتهاء المسابقة أمس 20 أكتوبر.

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وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة دورة ترقى لدورى القسم الثالث والتى تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثانى، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجارى وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك.

وكشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقو تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادى إلى دوري القسم الثاني و إلغاء دوري الترقي ، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمي بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد في حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق ، و أيضا في حالة إقامة دوري ترقي من أجل التحضير و استمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.