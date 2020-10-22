انطلق دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020 (دور الـ 32) بعد عصر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بمباراتي زينيت سان بطرسبيرج الروسي أمام كلوب بروج البلجيكي، ودينامو كييف الأوكراني ويوفنتوس الإيطالي.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في مستهل مشوار دور المجموعات، حيث خسر زينيت بهدفين من بروج، وبنفس النتيجة خسر دينامو كييف أمام اليوفي الذي قاد هجومه موراتا في غياب كرستيانو رونالدو بسبب كورونا.

سُحبت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم 1 أكتوبر 2020، وأسفرت عن وقوع حامل اللقب “بايرن ميونخ” في المجموعة الأولى جنبًا إلى جنب أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي، أما البطل القياسي للمسابقة “ريال مدريد” فقد وضع في المجموعة الثانية مع شاختار الأوكراني وإنتر الإيطالي ومونشنجلادباخ الألماني، ووضع وصيف المسابقة الموسم الماضي “باريس سان جيرمان” في المجموعة الثامنة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريد بول لايبزيج الألماني وإسطنبول باشاك شهير التركي.

ومن المقرر انتهاء مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020 يومي 8 و9 ديسمبر 2020، لتقام بعدها بعدة أيام قرعة دور الـ 16 الذي سيقام في شهر فبراير 2021.

مُحدث | جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة